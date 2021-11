10 handige apps voor je citytrip naar Berlijn

De hoofdstad van Duitsland is Berlijn en is absoluut een bezoek waard. Of je nou alle bezienswaardigheden in Berlijn wilt zien, gebruik gaat maken van het Berlijnse openbaar vervoer of gewoon de beste eettentjes wilt vinden in de Duitse stad. Berlijn is een stad waar veel te beleven is. Om een stedentrip naar Berlijn nog leuker te maken hebben we een overzicht gemaakt van de tien beste Berlijn apps.

Berlijn apps

De Duitse stad Berlijn kan je vanuit Nederland bereiken op verschillende manieren. Met het vliegtuig ben je binnen anderhalf uur in Berlijn en met de trein ben je vijf uur langer onderweg. Natuurlijk kan je ook met de auto of met de bus naar de Duitse stad afreizen.

Hoe je ook gaat, Berlijn is een bezoek absoluut waard. Je kan er heerlijk eten, er is onwijs veel te zien en Berlijn kent een indrukwekkende geschiedenis. Daarnaast zijn de mensen in Berlijn erg vriendelijk en wil je na je vakantie zeker nog een keer terug. Met de tien onderstaande apps maak je je reis naar Berlijn nog beter. Wil je nog meer tips, lees dan ook dit handige overzicht met 6 onbekende plekken in Berlijn, die absoluut een bezoek waard.

Going Local Berlin

In de applicatie van visitBerlin, de Going Local Berlin app, vind je meer dan 700 tips voor tours, bezienswaardigheden en plekken die een bezoekje waard zijn. De bezienswaardigheden zijn daarbij ook nog onderverdeeld in wijken, met daarbij de afstand en een kleine Google Maps kaart. Nadat je de applicatie gedownload hebt, kan je de informatie op je telefoon opslaan zodat je in Berlijn geen dataverbinding nodig hebt. Alle content is gratis beschikbaar.

VBB Bus & Bahn

Deze VBB Bus & Bahn app is een erg handige applicatie wanneer je gebruik gaat maken van het openbaar vervoer in Berlijn. Met de lage prijzen en de uitgebreide infrastructuur is Berlijn erg goed met het openbaar vervoer te ontdekken. Via de VBB Bus & Bahn app vind je de dienstregeling van de S-Bahn, U-Bahn (metro), tram, bus en ferry’s. Je kan je reis van A naar B plannen en zien welke aansluitingen je moet hebben. Tot slot kan je vanuit de app een vervoersbewijs aanschaffen, mocht je dat niet op het station willen doen. Deze applicatie heb ik zeer vaak gebruikt tijdens mijn vakantie in Berlijn.

BVG Fahrinfo Plus

Vervoersbedrijf BVG heeft haar eigen Fahrinfo Plus applicatie uitgebracht. De applicatie is netjes gestijld, heeft een gebruiksvriendelijke bediening en laat zich daarmee vanzelf wijzen. Ook deze applicatie geeft je reisadvies voor zowel bus, S-Bahn, U-Bahn en ‘Regionalbahn’. Bij de tariefinformatie kan je zien welke zones je nodig hebt. In de nieuwste versie is het mogelijk om te navigeren, waarbij je stap-voor-stap navigatie krijgt bijvoorbeeld bij overstappen en op stations. Via de applicatie kun je een enkele reis-kaartje kopen.

BVG Tickets

Een andere applicatie die goed van pas komt bij het gebruik van het openbaar vervoer in Berlijn, is BVG Tickets. Waar je via de officiële BVG app alleen een kaartje kunt kopen voor een enkele reis, zijn er meer mogelijkheden bij BVG Tickets. Via deze officiële app kun je kaartjes kopen voor treinen en bussen. Je kiest hierbij je zone, en het soort ticket en kunt afrekenen via Creditcard, PayPal of indien beschikbaar, Google Pay. In de BVG Tickets laat je ook dagkaarten kopen, net als groeptickets, 4 enkele reizen en tickets voor meerdere dagen. Je kunt ook de toeslag voor de fiets hier vinden. Toeristen kunnen via de applicatie een citycard kopen. De gekochte kaarten vind je direct in de applicatie bij je wallet.

TripAdvisor

Met de app van TripAdvisor heb je een complete reisgids bij je. Je kan thuis al de highlights van Berlijn bekijken in de app en voor offline gebruik opslaan. Met de reviews in de app weet je precies of iets al de moeite waard is. Ook de kaart van Berlijn kan je vooraf opslaan voor wanneer je geen internetverbinding hebt. Een erg handige app om niets van de Duitse stad te hoeven missen.

Liniennetze Berlin

Een handige applicatie voor als je met het openbaar vervoer gaat reizen in Berlijn. Met de app Liniennetze Berlin heb je een simpele, maar praktische app in handen. Je kan complete lijnkaarten van de S-Bahn, U-Bahn, tram, bus en ‘Regionalbahn’ offline bekijken op je smartphone. Je ziet precies welke U-Bahn je naar de Brandenburger Tor brengt en welke bus je naar het indrukwekkende Sowjetisches Ehrenmal brengt.

The Berlin Wall

The Berlin Wall app geeft je nuttige informatie over de Berlijnse Muur. Berlijn is een stad met een erg interessante en verregaande geschiedenis. Door de gehele stad kom je dingen tegen die herinneren aan de tijd van de muur. Deze applicatie toont de exacte locaties van waar de Berlijnse Muur, Oost en West heeft verdeeld. Tevens krijg je interessante informatie, foto’s, audiofragmenten en vind je tours in de app.

Offline Stadkaart Berlijn

De Offline Stadkaart Berlijn is precies wat de naam al doet vermoeden: een offline kaart van de stad op je smartphone. Van de grote kledingwinkel tot de Berliner Dom kan je vinden in de app. Mocht je de kaart met alle resultaten te druk vinden, dan kan je bepaalde lagen uitschakelen zodat je bijvoorbeeld alleen de restaurants of de bezienswaardigheden te zien krijgt op de kaart.

Google Maps

Ga je op reis, dan kan Google Maps eigenlijk niet ontbreken. Deze app is standaard te vinden op je Android-toestel. Met de applicatie heb je alles voor je trip binnen handbereik. Denk aan het vinden van een goed restaurant, het bekijken van de verkeersdrukte en het plannen van je route; zowel op de fiets, met het openbaar vervoer en te voet. Je ziet ook welke stations er in de buurt zijn en heel handig; je kunt offline kaarten downloaden.

berlinHistory

Berlijn is een stad met een hele rijke geschiedenis. De app berlinHistory maakt je bewust van alle gebeurtenissen die in Berlijn hebben afgespeeld. In deze gratis app kun je in Berlijn zien welke gebeurtenissen er in de buurt van je huidige locatie plaats hebben gevonden. Er zijn tal van thema’s waar je uit kunt kiezen. Denk aan het weergeven van de kaart van hoe Berlijn er vroeger uitzag met haar straten en dergelijke. Verder kun je er achtergrondinformatie vinden en zijn er tours met audioguides.

Bekijk ook: