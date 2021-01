De vergeten telefoon: Nokia 5200

We gaan weer terug in de tijd. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de Nokia 5200. Deze telefoon verscheen met opvallend design en werd uitgebracht in het jaar 2006. Goed om hier even op terug te blikken.

Nokia 5200

In onze rubrieken ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ blikken we altijd terug op toestellen die in de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Dat doen we dan ook in deze versie, waarbij we teruggaan naar het jaar 2006. In dat jaar kwam de Finse fabrikant met de Nokia 5200, welke veel overeenkomsten had met de Nokia 5300 XpressMusic. In tegenstelling tot dat toestel was de 5200 niet voorzien van de naam XpressMusic.

De Nokia 5200 had dan niet het label ‘XpressMusic’ opgeplakt gekregen, de muziekliefhebber kon goed aan de slag met de telefoon. Aan de zijkanten van het scherm kon je met één druk op de knop, de muziekspeler starten. Daarbij bood Nokia je een FM-radio, zodat je ook naar je favoriete radiostation kon luisteren. Qua specificaties was de telefoon verder voorzien van was basisfunctionaliteit.

Er was een 2,0 inch beeldscherm met een resolutie van 160 x 128 pixels. Daar kunnen we ons nu eigenlijk niet veel meer bij voorstellen, maar voor die tijd was dat gangbaar. Nokia voorzag het toestel verder van 5MB interne opslagruimte, maar je muziek kon je natuurlijk opslaan op de geheugenkaart. Voor het maken van foto’s bood de Nokia 5200 een VGA (0,3 megapixel) camera, waarmee je ook in lage resolutie video’s kon maken, welke werden opgeslagen in het (beruchte?) .3gp formaat. Je had toegang tot het GPRS en EDGE-netwerk en er was een WAP-browser. De Nokia had verder Bluetooth aan boord, een infraroodpoort en een 760 mAh batterij.

De Nokia 5200 verscheen op de Nederlandse markt voor een bedrag rond de 120-150 euro. Er was keuze uit verschillende kleurvarianten. Bijvoorbeeld wit-blauw, wit-rood, wit-grijs en zwart.



Nokia 5200 samengevat in 3 punten: