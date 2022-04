Google Play systeemupdate april 2022: dit is er nieuw

Sinds kort geeft Google uitgebreidere informatie over de systeemupdates die het uitrolt voor Android. Deze komen beschikbaar naast de beveiligingsupdates die beschikbaar komen. Nu die van april.

Google Play update voor april

Systeemupdate van april

Nieuwe functie voor Android Auto?

Naast de beveiligingsupdates die Google uitrolt voor het Android-besturingssysteem, zijn er ook nog de Google Play systeemupdates. Die van april is nu aangekondigd en wordt vanaf nu vrijgegeven door Google. Samen met de uitrol wordt ook de changelog gedeeld.

Met de Google Play systeemupdate van april zien we verbeteringen voor het accountbeheer, waarbij het gaat over de wachtwoordbeveiliging. Een interessante changelog-wijziging, die onverhoopt door Google ook is weggehaald, is ondersteuning voor videostreaming-apps via Android Auto. Het is niet duidelijk of Google deze er per ongeluk heeft ingezet. Er zijn ook verschillende fixes. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

Kritieke fixes

[Auto, telefoon, tablet, tv, Wear OS] Bugfixes voor services voor beveiliging en privacy, en systeembeheer en diagnostische gegevens. [1][2]

Accountbeheer

[Auto, telefoon, tablet, tv] Introductie van nieuwe instellingen en meldingen voor versleutelde gegevens op het apparaat om de wachtwoordbeveiliging te verbeteren. [2]

Google Play Store

Verbeteringen in de functie voor afspelen tijdens download waarmee gamers mobiele games kunnen spelen terwijl de app wordt gedownload om de wachttijd te beperken. [3]

Nieuwe functies waarmee je je favoriete apps en games kunt ontdekken. [3]

Optimalisaties voor sneller en betrouwbaarder downloaden en installeren. [3]

Nieuwe functies voor de Play Pass- en Play Points-programma’s. [3]

Verbeteringen in Google Play Billing. [3]

Doorlopende verbeteringen in Play Protect om je apparaat te beveiligen. [3]

Verschillende prestatieoptimalisaties, bugfixes en verbeteringen in beveiliging, stabiliteit en toegankelijkheid. [3]