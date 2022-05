Airbnb lanceert vernieuwde app: een nieuwe manier van reizen

Boekingsplatform Airbnb heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Airbnb app. Na de nieuwste update maak je kennis met verbeterde filters en mogelijkheden, die het reizen via Airbnb een nieuwe dimensie moet geven. Daarbij zien we een vernieuwd ontwerp terug in de app.

Airbnb met zomer 2022-update

De app van Airbnb is in een nieuw jasje gestoken. De applicatie ontvangt naar eigen zeggen de zomer 2022-update met een reeks verbeteringen. Het platform spreekt over de grootste veranderingen in 10 jaar tijd. Zo is er nu AirCover als nieuwe service voor alle gasten. Hiermee worden reizigers beschermd op reis, bijvoorbeeld voor annuleringen vanuit de verhuurder of wanneer het verblijf niet zoals verwacht is bij de accommodatie. Dit is overigens geen vervanging voor je reisverzekering.

Nieuw is ook Split Stays. Hiermee kun je een langer verblijf die je hebt gepland meer opties krijgen, en bijvoorbeeld je reis splitsen in twee huizen. Dit heeft volgens Airbnb als voordeel dat je 40 procent meer aanbiedingen krijgt bij een langer verblijf. Ook kun je hierbij kiezen uit 14 categorieën waardoore je gerichter kunt zoeken. Wanneer je voor Split Stays kiest, zie je een geanimeerde lijn die laat zien waar de twee huizen liggen en wat de volgorde is.

De grootste verbetering voor de Airbnb app zien we terug in de Airbnb categorieën. Hoe we reizen is al 25 jaar hetzelfde, zo stelt het bedrijf. Je kiest een locatie en voert de datum in. Om meer inspiratie te geven voor je volgende vakantie, kun je nu kiezen uit 56 nieuwe, speciale categorieën. Hiermee kun je filteren op bijvoorbeeld de stijl, locatie of reisactiviteit. Denk aan de categorieën; design, natuurgebied, campings, boomhutten, tiny houses of mooi uitzicht. De mogelijkheden zijn eindeloos.

De update voor de Airbnb app wordt vanaf nu naar iedereen verspreid.