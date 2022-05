De Nederlandsche Bank brengt ‘Check je biljet’-app uit

Voor Android en iOS heeft De Nederlandsche Bank een nieuwe applicatie uitgebracht, genaamd Check je biljet. Met deze toepassing kun je de echtheid van eurobiljetten controleren.

Check je biljet

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe applicatie uitgebracht. Met de toepassing kun je met de camera op je smartphone eurobiljetten controleren op echtheid. In 2016 bracht DNB al de ‘Echt of Vals‘ app uit, die is uit de downloadwinkels voor de mobiele platformen verdwenen. De nieuwe Check je biljet-app moet deze vervangen en zal ook in de toekomst met regelmaat vernieuwd worden. De applicatie zal getraind worden met valse biljetten, zo belooft de Nederlandsche Bank.

De werking van de ‘Check je biljet’-app is eenvoudig. Je legt het bankbiljet plat op tafel en houd je smartphone hierboven. Vervolgens maakt de app een scan en wordt de echtheid gecontroleerd. De uitslag hiervan krijg je ook te zien in de app. In 2021 zijn volgens De Nederlandsche Bank 26.100 valse eurobiljetten aangetroffen in Nederland. De kans is klein dat je een vals biljet in handen krijgt, maar het is altijd goed om dit extra te checken. De app kan hier dus mooi bij helpen.

Je kunt de Check je biljet-app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.