Google Translate voegt (eindelijk) historie toe van zoekgeschiedenis

Google Translate is voorzien van een server-side update waarbij een fijne toevoeging is gedaan. We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf nu biedt Google Translate ook de zoekgeschiedenis aan.

Google Translate met zoekgeschiedenis

Google heeft vertaal-app Google Translate uitgebreid met een handige toevoeging. Het wordt vanaf nu mogelijk om de zoekgeschiedenis van de vertaalopdrachten in je account, op te roepen. Het gaat hierbij om vertaalopdrachten die je niet alleen via de app uitvoert, maar ook via de website. Als je maar bent ingelogd met je Google-account. De functie wordt toegevoegd aan de app, en gebruikers krijgen groots een scherm te zien dat ze de back-up functionaliteit van Google Translate kunnen gebruiken.

Mocht je dit niet willen, dan kun je ervoor kiezen om Translate zonder account te gebruiken.