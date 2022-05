Moto G82 met 5G aangekondigd voor Nederland: gaat 329 euro kosten

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd voor Europa. Het is de Moto G82 die eerder al uitgebreid opdook in het geruchtencircuit. We zetten de details op een rijtje.

Moto G82 aangekondigd

Het portfolio van Motorola is uitgebreid met de nieuwe Moto G82. Het middenklasse toestel is voorzien van 5G-ondersteuning en is voorzien van alle mogelijkheden die je tot je beschikking moet hebben. Dit zien we onder andere terug in de flinke accucapaciteit van 5000 mAh. De batterij van de Moto G82 kan weer worden opgeladen met een kracht van 30 watt. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 695 chipset, samen met 6GB aan werkgeheugen en 128GB interne opslagruimte dat uitgebreid kan worden met een geheugenkaart.

Motorola geeft de smartphone een 6,6 inch Full-HD+ pOLED-scherm mee met 10-bits kleuren en 120Hz verversingssnelheid. We zien verder een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens, welke ook direct dienst doet als dieptesensor en er is een 2 megapixel macrolens. Er is ook een 16 megapixel front-camera aanwezig voor je selfies.

Motorola levert de Moto G82 direct met Android 12. De smartphone komt vanaf medio juni op de markt voor een bedrag van 329,99 euro. Hiervoor kun je kiezen uit de kleur Meteorite Grey en zelf verkoopt het merk nog de White Lily kleur.