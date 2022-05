Moto G82 is nieuwe smartphone in ontwikkeling: foto’s en specs

Er is nieuws over een nieuwe smartphone van Motorola. Het gaat om de Moto G82 welke hoog in het middensegment geplaatst wordt. De smartphone is opgedoken op beeld en we weten ook gelijk de specificaties.

Moto G82 in het nieuws

De Moto G82 van Motorola wordt genoemd in het geruchtencircuit. Het is de nieuwe smartphone die binnenkort aan de wereld getoond zal worden. Gezien de naam en de specificaties, wordt duidelijk dat het toestel in het hogere segment van de middenklasse wordt uitgebracht. Dankzij Evan Blass komen we de nodige informatie over de Moto G82 te weten.

Motorola geeft de smartphone een Snapdragon 695 chipset, samen met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Eerder gebruikte Motorola deze chipset al in de Moto G71 en zagen we hem ook bij de Poco X4 Pro. Motorola zal de Moto G82 uitbrengen met 4, 6 en 8GB aan werkgeheugen en het interne geheugen komt altijd uit op 128GB. De 5000 mAh accu kan volgens de bron met een kracht van 33W snel worden opgeladen en ook een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset is op het toestel te vinden.

De G82 krijgt verder een 6,55 inch pOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. Natuurlijk komt het toestel met Android 12 en de My UX skin. Er is een IP52-certificering en een vingerafdrukscanner in de power-button. De camera krijgt een 50MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en 2MP macrolens. In de komende tijd zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over de smartphone.