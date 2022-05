‘Motorola Frontier komt 10 mei en dit zijn de specificaties’

Motorola komt binnenkort met een knaller van een smartphone. Het is de Motorola Frontier waarover we al veel voorbij hebben zien en horen komen. Nu is er wederom nieuws over het toestel. De aankondiging zou gepland staan voor aankomende week. Nu weten we in ieder geval alvast dat de telefoon een 194 megapixel camera krijgt.

Motorola Frontier met 194 megapixel camera

Motorola is van plan om op 10 mei, in China, de nieuwe Motorola Frontier aan te kondigen. De precieze details ontbreken hier nog over, maar stiekem verwachten we hem wel voor Nederland. Het lijkt er op dat de fabrikant allereerst kiest voor een introductie in China. Of we hem daarna ook hier mogen verwelkomen, daar worden -nog- geen uitspraken over gedaan. Wel komen we te weten wat het toestel te bieden heeft.

De Motorola Frontier is een uitgebreide high-end smartphone met een 6,67 inch OLED-scherm met 144Hz verversingssnelheid. Uiteraard wordt de nieuwe Motorola geleverd met de high-end chipset van Qualcomm; de Snapdragon 8 Gen 1. Daar bovenop kunnen we 12GB aan werkgeheugen verwachten en is er een 60 megapixel front-camera. Wat betreft de camera kunnen we sowieso van alles verwachten. Hierbij wordt gesproken over een 194 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel groothoeklens en 12 megapixel telelens. Daarbij kunnen we een 4500 mAh accu verwachten met 125W snel opladen en 30/50W draadloos opladen.

In de komende dagen en tijd verwachten we meer informatie vanuit Motorola. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.