Moto E32 foto’s verschenen: goedkope mid-end op komst

Motorola komt binnenkort met de aankondiging van een nieuwe E-serie smartphone. Dankzij bronnen komen we nu het nodige te weten over de nieuwe Moto E32.

Moto E32

Of het toestel naar Nederland en België komt, dat is nu nog niet bekend, maar feit is wel dat we nieuws voor je hebben over de Moto E32. Het toestel maakt deel uit van de Moto E-serie, dat staat voor gunstig geprijsde toestellen uit het goedkopere segment, met specificaties die oké zijn. Dat moet dus ook voor de Moto E32 gaan gelden, waarover we nu meer informatie krijgen.

Bij de Moto E32 komen we de wat gedateerde Unisoc T606 chipset tegen; een octa-core processor met 4GB aan werkgeheugen en een 64MP uitbreidbare opslagruimte. De telefoon krijgt een 6,5 inch HD+ LCD-scherm (90Hz) en een 5000 mAh accu met 18W laden. Foto’s maak je met de triple-camera (16MP + 2MP + 2MP diepte) of 8MP front-camera. De Moto E32 wordt aangedreven door Android 11 met de eigen Moto MyUX-skin.