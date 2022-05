Motorola Edge 30 Pro review: nieuwe high-end met weinig minpunten

Motorola staat erom bekend om budgetvriendelijke toestellen op de markt te brengen, veel voor weinig zo gezegd. Met de Edge 30 Pro heeft de oudste telecomfabrikant een high-end toestel op de markt gebracht die met iets meer dan €700,- ook nog eens redelijk vriendelijk is voor je portemonnee.

Motorola Edge 30 Pro review

De Motorola Edge 30 Pro is de opvolger van de Edge 20 Pro. Hoewel de Motorola Edge 20 Pro een stuk goedkoper was bij de release, zijn op papier de verschillen qua specificaties niet eens zo groot. Of het verschil in specificaties het prijsverschil rechtvaardigen lees je in onze review.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Edge 30 Pro is vrij basic, naast het toestel wordt er een 68 Watt snellader met USB-C kabel meegeleverd. Ook de gebruiksaanwijzing en de simnaald ontbreken niet in de rechthoekige doos.

Design en interface

Wanneer je de Edge 30 Pro uit de verpakking haalt, merk je direct dat het om een toestel van Motorola gaat wat betreft het uiterlijk van het toestel. Aan de voorkant zien we het 6,7 inch grote OLED scherm met aan de bovenkant in het midden de selfie-camera. Het toestel heeft aan de rechterkant de power-button en de volumetoetsen. De vingerafdrukscanner zit in de powerbutton verwerkt. De vingerafdrukscanner werkt razendsnel, een lichte aanraking is voldoende om de telefoon te ontgrendelen.

De boven- en de linkerkant heeft Motorola leeg gelaten. Dit betekent dat de rest van de onderdelen aan de onderkant van het toestel zijn geplaatst, de simlade, de USB-C aansluiting en de speaker zijn hier geplaatst. Overigens heeft Motorola aan de bovenkant van het scherm ook een speaker geplaatst.

Interface

De Edge 30 Pro wordt geleverd met Android 12. In Motorola’s versie, die erg lijkt op de standaard Android versie van Google, zijn een aantal thema’s toegevoegd waaruit je kunt kiezen. Dit werkt dus iets anders dan de standaard versie waarbij thema’s worden geselecteerd aan de hand van de wallpaper. Ook heb je de mogelijkheid om zelf een thema te maken.

Voor de rest heeft Motorola weinig toevoegingen gedaan aan Android. Uiteraard wordt de Moto app wel meegeleverd, maar dit vinden we alleen maar positief. Met deze app kun je onder andere een aantal handige gebaren instellen.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Omdat de Edge 30 Pro een high-end telefoon is, mag je ook verwachten dat het toestel van alle toeters en bellen is voorzien. En dat is gelukkig ook het geval. Bellen, sms’en gaat allemaal prima. Voor deze functies maak je gebruik van de apps van Google. om berichten te typen gebruik je ook het toetsenbord van Google, Gboard. Wat verbindingsopties betreft zit het ook wel goed bij de Edge 30 Pro. Het toestel beschikt over 5G, WiFi 6, GPS, Bluetooth en NFC.

Multimedia: muziek en film

De Edge 30 Pro leent zich ook prima om films te kijken en muziek te luisteren. Het scherm is prettig om naar te kijken en is buiten in het felle zonlicht prima af te lezen. Ook in het donker wordt het scherm voldoende gedimd, zodat je niet verblind wordt.

Zoals we eerder al hebben aangehaald, beschikt de smartphone over stereo-speakers. Dit vinden we altijd een pluspunt. Zeker als het geluid wat uit de speakers komt ook nog eens uitstekend is. Het volume kan lekker hard, zonder dat de kwaliteit van het geluid daaronder te lijden heeft.

Camera: foto en video

De camera is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse smartphones vinden wij. De camera-app is op de schop gegaan en ziet er nu wat volwassener en professioneler uit, zonder dat het een onoverzichtelijk gebeuren is geworden.

Achterop het toestel vinden we de drie lenzen terug. Naast de hoofdlens van 50 megapixels heeft Motorola ervoor gekozen om de Edge 30 Pro te voorzien van een 50 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. We vinden het jammer dat er geen telefotolens op het toestel, zoals bij zijn voorganger het geval was.

Dan moeten we het natuurlijk over de kwaliteit van de foto’s hebben. Foto’s die je neemt met de hoofdlens zijn prima, weinig op aan te merken. Foto’s die je maakt met de groothoeklens zijn helaas wat minder. Deze zien er uitgerekt uit en wat warmer qua kleuren dan het in werkelijkheid het geval was. Macrofoto’s zijn daarentegen wel van prima kwaliteit met mooie, heldere kleuren. In minder verlichte omstandigheden gaat de kwaliteit wel iets achteruit, maar is nog steeds ruim voldoende.

Je hebt de mogelijkheid om tot 10 maal in te zoomen, echter worden de foto’s dan wel erg slecht, omdat dus een telelens ontbreekt en dit digitale zoom is. Aan te raden is om maximaal driemaal in te zoomen voor een redelijke kwaliteit foto’s.

De foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Selfie- en videocamera

De selfie-camera schiet foto’s van maar liefst 60 megapixel. De camera heeft Motorola bovenin in het midden van het scherm geplaatst. De kwaliteit van de foto’s vinden we prima. Kleuren worden helder weergegeven.

De videocamera maakt ook prima beelden. Wat prettig is, is dat je tijdens het filmen van lens kunt wisselen. Uiteraard kun je ook inzoomen tijdens het filmen. Dit kan tot 10 keer, net als bij het maken van foto’s. Ook hier geldt weer dat de kwaliteit van de beelden achteruit gaat bij het inzoomen.



Overige mogelijkheden

De Motorola Edge 30 Pro beschikt over een aantal functies die we nog niet hebben besproken. Enkele van deze functies bespreken we in dit hoofdstuk van onze review.

Vingerafdrukscanner en dubbel tikken

De power-button heeft naast de functie om het toestel aan- of uit te zetten een tweetal extra functies meegekregen. De eerst die we behandelen is de vingerafdrukscanner. Aan de ene kant vinden we het jammer dat Motorola ervoor heeft gekozen om de vingerafdrukscanner niet onder het scherm te plaatsen. Aan de andere kant is een fysieke scanner nog altijd sneller dan een scanner die onder het scherm is geplaatst. Dat merk je dan ook direct als je een vingerafdrukscanner onder het scherm bent gewend. Een lichte aanraking ontgrendeld het toestel meteen.

Dan de tweede extra functie die de powerbutton heeft meegekregen. Door snel twee keer op de power-button te tikken wanneer het toestel is ontgrendeld, open je een menu met een aantal apps. Dit menu zit ter hoogte van de powerbutton en is naar eigen smaak in te richten. Zo heb je de mogelijkheid om vanuit elk scherm je favoriete apps te openen zonder eerst naar het thuisscherm te moeten gaan.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Edge Pro 30 is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1, de snelste high-end processor van dit moment van Qualcomm. En dat merk je wel. Deze processor is razendsnel en samen met de 12GB aan werkgeheugen worden taken vlotjes afgehandeld.

Batterij

De batterij is een upgrade ten opzichte van de de Edge 20 Pro. Deze beschikt over een 4500 mAh, terwijl de Edge 30 Pro over een 4800 mAh batterij heeft meegekregen. In de doos tref je een 68 Watt oplader, deze laadt de batterij erg snel op. Binnen 15 minuten zit je op 50% en binnen 35 minuten is de accu volledig opgeladen.

Allemaal leuk en aardig, minstens net zo belangrijk is hoe lang de batterij meegaat op één lading. Dit is natuurlijk afhankelijk van een aantal zaken zoals het gebruik met een WiFi verbinding of een 5G verbinding. Ook een belangrijke factor is de verversingssnelheid van het scherm. Heb je deze op 144Hz, dan gaat de accu een stuk sneller leeg. Bij intensief gebruik zul je ongeveer een scherm-aan-tijd hebben van een dikke 4 uur. Bij wat minder intensief gebruik zul je tussen de 6 en 7 uur scherm-aan-tijd halen. Al met al zijn we redelijk tevreden over de prestaties van de accu.

Updatebeleid

Het update beleid van Motorola is toch wel een minpunt. De Edge 30 Pro zal drie jaar lang regelmatig updates krijgen, dit zal tweemaandelijks zijn. De volgende OS update zal Android 13 zijn. Motorola laat ons weten dat er minstens twee Android-updates verschijnen voor het toestel, wat betekent dat ook Android 14 voor de Motorola Edge 30 Pro in de pijplijn zit.

Beoordeling

De Motorola Edge 30 Pro is een waardige opvolger van de Edge 20 Pro. Op elk gebied is het toestel wat beter dan zijn voorganger. Een snelle processor, lekker veel werk- en opslaggeheugen van respectievelijk 12GB en 256Gb, een accu die een ruime voldoende scoort en een mooi scherm. Tel daarbij op de camera die het ook een dikke voldoende scoort en je hebt de ingrediënten voor een prima smartphone. En dat ook nog eens voor een redelijke prijs. Het updatebeleid lijkt ook beter te zijn voor de Edge 30 Pro, we hopen dat Motorola de telefoon in ieder geval elke twee maanden van een security update zal voorzien voor een periode van 3 jaar. De fabrikant belooft verder een update naar Android 13 en 14. Dit is toch wel echt het minimale voor een toestel van ruim 700 euro.

Kortom, de Motorola Edge 30 Pro is zeker de moeite waard om te overwegen om aan te schaffen wanneer je opzoek bent naar een nieuwe telefoon.

De Motorola Edge 30 Pro is te koop bij Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Motorola Edge 30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 709,00 euro