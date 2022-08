Samsung geeft Galaxy Note 20-serie, Tab S7 en Tab S8 nieuwe update

Samsung rolt voor een aantal van haar smartphones een nieuwe update uit. Gebruikers van de Samsung Galaxy Note 20-serie, de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S8 krijgen allen een nieuwe update aangereikt.

Beveiligingsupdate voor Samsung

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor twee smartphones en twee tablets. Allereerst is er een update voor de Note 20-serie. Dit betekent dat de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra alle twee een nieuwe security-patch binnen krijgen, en wel de beveiligingsupdate van augustus. Dit is de meest recente beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is, en werd eerder al uitgerold voor de Galaxy S22-serie. Samsung brengt ook nog de eigen augustus patches mee, en voegt verbeteringen voor de algehele stabiliteit toe, zo meldt de changelog.

De Samsung Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S8 worden eveneens bijgewerkt met een nieuwe update. We beginnen met het mindere nieuws; dat is voor de Tab S8-serie. De Tab S8, S8+ en de Tab S8 Ultra krijgen alle drie een nieuwe update, maar hierbij blijft de beveiligingspatch op mei staan. Het is opvallend dat deze high-end tablet geen nieuwere update brengt. De Galaxy Tab S7 wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juli.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone of tablet.