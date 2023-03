Samsung rolt One UI 5.1 uit voor Galaxy Tab S7- en S8-familie

De verschillende tablets van Samsung uit de Galaxy Tab S7- en Tab S8-serie worden bijgewerkt met een nieuwe update. Het is de grote update naar One UI 5.1 waarbij nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd worden.

One UI 5.1 voor Samsung tablets

Diverse tablets van Samsung kunnen vanaf nu een update binnenhalen. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S7-serie en de Tab S8-modellen die de update naar One UI 5.1 binnen kunnen halen, waarbij gebruikers verschillende verbeteringen en nieuwe functies voorgeschoteld krijgen. Concreet betekent dit dat de update gedownload kan worden voor de Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, de Galaxy Tab S8, S8+ en ook de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

De One UI 5.1 update brengt handige verbeteringen, waaronder specifieke verbeteringen voor tablets. Zo kun je nu sneller een appvenster mini- of maximaliseren door de hoeken te verslepen. Ook kun je je meest gebruikte apps snel openen in een gesplitst scherm en kun je in DeX gebruik maken van de verbeterde multitasking. Samsung verbetert ook de galerij, waarbij je een gedeeld familiealbum kunt maken met andere vrienden of familie. Tevens kun je sneller zoeken in de galerij-app en de kleurtoon van selfies veranderen, heb je meer keuzes voor routines en heeft Samsung verbeteringen doorgevoerd in de weer-widget. Tot slot kun je via de Samsung Internet browser doorgaan met surfen op een ander Galaxy-toestel.

Als je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je tablet.