Samsung Message Guard gaat je beschermen tegen onzichtbare vorm van hacking

Samsung heeft een nieuw wapen in de strijd tegen hackers en cybercriminelen. Voor zogeheten zero-click-exploits komt de fabrikant nu met Samsung Message Guard.

Extra laag bescherming met Samsung Message Guard

Cybercriminelen blijven bezig met nieuwe manieren vinden om slachtoffers te maken en daarop speelt Samsung nu handig in. Door een extra barrière op te werpen tegen zero-click-exploits, een vorm van aanvallen waarbij in afbeeldingen een stuk code is verwerkt. Deze code zie je niet maar draait ongemerkt op de achtergrond als je het plaatje bekijkt. Voor hackers een prettige nieuwe manier om aan persoonlijke gegevens van gebruikers te komen.

Met Samsungs Message Guard wordt een afgeschermde omgeving opgezet waarin het plaatje “uitgevoerd” wordt. Zo krijgt de schadelijke code in de afbeelding geen kans om bij systeembestanden of jouw persoonlijke gegevens te komen. De software controleert daarnaast de afbeelding bit voor bit op schadelijke onderdelen. Samsung geeft zelf aan nog geen actief misbruik te zien op basis van zero-click-exploits.

Voor nu werkt de app met Samsung Messages en Messages door Google maar Samsung belooft dat dit in de nabije toekomst ook met andere apps zal samenwerken. Message Guard is meteen beschikbaar voor de Galaxy S23-reeks en later dit jaar komt de oplossing geleidelijk beschikbaar op andere Galaxy-smartphones en tablets.