Samsung rolt nieuwe security-patches uit voor Galaxy S21 FE, Note 9 en Tab S5e

Drie modellen van Samsung zijn bijgewerkt met een nieuwe update. Dit geldt voor de Samsung Galaxy S21 FE, de Galaxy Note 9 en de Tab S5e. Het wisselt per model welke update er voor welk toestel klaarstaat.

Updates bij Samsung

Bij Samsung draait de updatemachine op volle toeren. Een nieuwe update staat nu klaar voor de Samsung Galaxy S21 FE, zo laat Merel ons weten. Haar toestel ontvangt beveiligingsupdate augustus 2022. Deze update werd eerder deze maand al voor de drie andere toestellen uitgerold in de Galaxy S21-serie en ook voor andere modellen van de fabrikant verscheen deze update. De Galaxy S21 FE krijgt samen met de nieuwe security-patch ook stabiliteitsverbeteringen mee voor het apparaat. De update voor de smartphone is ongeveer 400MB groot.

De toestellen Galaxy Note 9 wordt eveneens bijgewerkt met een nieuwe update. De circa vier jaar oude smartphone krijgt nog altijd ieder kwartaal een update aangeboden, al is het wel de vraag hoe lang dit nog doorgaat en of dit misschien de laatste update is voor de Note 9. We zien voor de Galaxy Note 9 de beveiligingsupdate van juli verschijnen, zo meldt Bart aan DroidApp. Tevens is de stabiliteit van GPS verbeterd. De update is rond de 220MB en kan vanaf nu gedownload worden in Nederland en België.

De laatste Samsung die aan het rijtje van updates toegevoegd kan worden is de Galaxy Tab S5e. We zien voor deze tablet de stabiliteitsverbeteringen, samen met de juli-patch. De laatste update voor deze tablet bracht het apparaat tot de patch van februari, dus een nieuwe update was zeker welkom. Wanneer je de update kunt binnenhalen krijg je hiervan een melding op je smartphone of tablet.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro