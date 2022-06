Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Note 9 krijgen update

Samsung heeft een nieuwe update beschikbaar gesteld voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Note 9. Hierbij krijgt de Z Flip 3 een grote update.

Update voor Samsung’s

De Samsung Galaxy Z Flip 3 wordt geüpdatet met een grote versie-update. Dit weet DroidApp-lezer Fijke ons te melden. Haar toestel wordt bijgewerkt met dezelfde grote camera-update als die van de week uitgerold werd voor de Galaxy Z Fold 3. Dit betekent geen nieuwe security-patch, maar wel verschillende verbeteringen.

De camera beschikt volgens de changelog nu over vernieuwde camera-functies en de automatisch frame-functie voor de videomodus en in verschillende video-oproep-apps. Verder belooft Samsung dat de kwaliteit van foto’s, die genomen worden met apps van derden, beter zijn.

Galaxy Note 9

Een nieuwe update is er ook voor de Samsung Galaxy Note 9. De smartphone krijgt beveiligingsupdate mei 2022. Hierbij zien we verder geen bijzonderheden of grote veranderingen, enkel dus de nieuwere patch voor het toestel.