Android 12: gebruikers kunnen al gamen voordat spel geïnstalleerd is

Google heeft Android 12 volgestopt met verschillende nieuwe functies en mogelijkheden. Het bedrijf heeft nu een nieuwe functie aangekondigd, interessant voor de enthousiaste gamers die niet willen wachten op het installeren van een game.

Android 12 krijgt game-verbetering

Een fijne verbetering staat klaar voor Android 12. Eerder werd al duidelijk dat er verschillende nieuwe functies voor Android 12 klaarstaan. Denk aan het nieuwe Material You-design en meer privacy-functies. Het bedrijf toont nu een andere nieuwe functie, welke met Android 12 beschikbaar zal komen. De nieuwe verbetering heeft betrekking op het spelen van games.

Vanaf Android 12 moet het mogelijk worden om alvast een game te starten, voordat de installatie is voltooid van het spel. Volgens Google moet het hiermee mogelijk worden om een spel twee keer sneller op te starten dan normaal. De functie kan vooral van pas komen voor als je last hebt van een trage of instabiele verbinding. Android 12 zal eerst een deel van de bestanden downloaden, waarmee de game alvast gestart kan worden. Ontwikkelaars moeten hun games wel nog geschikt maken voor de ‘Play As You-download’ optie, anders gaat het niet werken.

Deze herfst zal de definitieve versie van Android 12 verschijnen.