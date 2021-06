Android 12 geeft gebruikers beter inzicht in batterijverbruik

Het uithoudingsvermogen van smartphones vinden we een belangrijke eigenschap in reviews. Google lijkt met Android 12 Beta 2 ook meer inzicht te geven in het uithoudingsvermogen. Deze statistieken zijn namelijk meer gedetailleerd in de nieuwe Android-versie.

Android 12 met gedetailleerde batterijstatistieken

We kunnen weer veel moois verwachten van de nieuwe Android-versie. Vorige week verscheen Android 12 Beta 2, waarbij we alle nieuwe functies op een rijtje hebben gezet. Denk aan de nieuwe interface met thema’s die zich aanpassen aan de wallpaper. Nu wordt duidelijk dat er nog meer nieuws aan zit te komen.

Google geeft gebruikers gedetailleerder inzicht in het batterijverbruik in Android 12. Het gaat om de batterijstatistieken in de systeeminstellingen. Niet langer zie je meer in de grafiek hoe lang je batterij nog mee zal gaan, maar krijg je een staafdiagram. Door op een staaf te tikken in het diagram, krijg je meer details te zien in het uithoudingsvermogen. Elke staaf staat namelijk voor twee uur en krijg je eronder te zien welke processen en apps het meest van je accu hebben gevraagd in die twee uur. Opvallend is dat Google ook in Beta 2 ervoor gekozen lijkt te hebben om de screen-on-time te verbergen. Het is voor ons één van de belangrijke graadmeters voor in reviews.

Goed om te weten is dat Beta 2 de uitgebreide batterijstatistieken alleen werkend lijkt te brengen op de Pixel-devices. Het is niet bekend of Google in de definitieve versie van Android 12 de functie breed beschikbaar stelt of alleen voor Pixels houdt.