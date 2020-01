Google Telefoon-app: gespreksopname functie gezien in screenshots

Sinds enige tijd gaan er berichten rond over een gespreksopname-functie in de Google Telefoon-app. Op screenshots zien we nu de werking van de nieuwe functie.

Google Telefoon krijgt record-knop

Het lijkt erop dat Google de eigen Phone-app binnenkort voorziet van een langverwachte nieuwe feature. Gebruikers krijgen binnenkort de mogelijkheid weer om gesprekken op te nemen. Dit wordt duidelijk bij het zien van de nieuwe screenshots. De beelden zijn afkomstig van XDA. Zij hebben de code in een beta-versie omgezet in een werkende versie. Het is dus nog niet beschikbaar voor gebruikers.

De record-knop is terug te vinden in het belscherm. Wanneer een opname gestart wordt, zegt een stem (vanwege privacyredenen) dat het gesprek nu wordt opgenomen. De stem geeft ook aan wanneer de gespreksopname wordt gestopt. Bij het eerste gebruik krijg je een melding met dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het naleven van de geldende wetten rondom het opnemen van oproepen.

Opnames van telefoongesprekken worden opgeslagen in het WAV-bestandsformaat. Deze kunnen gesplitst of gedeeld worden. Het is niet bekend of de functie in de toekomst voor iedere telefoon en regio beschikbaar komt. Daarbij ontbreekt informatie over wanneer de gespreksopname functie in Google Telefoon uitgerold wordt.