Google Telefoon-app: voorbereidingen voor gespreksopname-functie

Google werkt aan een nieuwe versie voor de eigen Google Telefoon-app, welke op verschillende Android-toestellen is te vinden. Er zijn aanwijzingen gevonden dat er een optie komt voor het opnemen van telefoongesprekken.

Gespreksopname in Google Telefoon

De Google Telefoon-app is de eigen dialer-applicatie van Google. Je vindt hem terug op diverse Android-toestellen waaronder de Pixel’s en de Android One-devices. Tevens is de functie sinds korte tijd terug te vinden op de Xiaomi-toestellen die in Europa verkocht worden.

In 2020 zou volgens Xiaomi een functie beschikbaar komen waarmee vanuit de dialer gesprekken opgenomen kunnen worden. Die functie lijkt nu voorbereid te worden door Google, zo schrijft XDA. Zij hebben in de code van de nieuwste versie van de dialer-app aanwijzingen hiertoe gevonden. In het installatiebestand komen de termen ‘Record’ en ‘Recording’ voor, wat wijst op een mogelijkheid tot het opnemen van gesprekken. Op dit moment is de functie alleen opgedoken in de code, en nog niet bruikbaar in de app zelf.

Voor de komst van Android 9 Pie was het mogelijk om telefoongesprekken op te nemen. Sinds Android 6.0 Marshmallow had Google al geen eigen API beschikbaar gesteld in Android voor gespreksopname, maar sinds Pie werd de ondersteuning ertoe ook voor ontwikkelaars offline gehaald. Via een aantal omwegen kun je alsnog gesprekken opnemen, maar dat kan een hoop gedoe zijn.

Dankzij de aanwijzingen lijkt Google nu toch de voordelen van het opnemen van een telefoongesprek te zien. Toch is het afwachten of de functie voor iedereen en voor alle toestellen beschikbaar komt. In verschillende landen, waaronder Duitsland, gelden vele malen strengere wetten rondom de privacy.