Oppo presenteert Oppo A76 en A96: stijlvolle toestellen vanaf 229 euro

Oppo A76 en A96

Het middensegment van Oppo is uitgebreid met een Oppo A76 en de Oppo A96. Beide modellen zijn aangekondigd door de Chinese fabrikant en kenmerken zich door een stijlvol ontwerp. Oppo noemt dit het Glow Design. Beiden hebben ze een 5000 mAh accu met 33W lader. Ook beschikken ze over een Snapdragon 680-chipset, maar komen ze opvallend genoeg wel met Android 11.

De Oppo A76 biedt 4GB RAM met 128GB opslagruimte en heeft een 6,56 inch HD+ beeldscherm. Foto’s maken kan met de dual-cameral 13MP hoofdcamera en 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner van het toestel zit aan de zijkant en je kunt kiezen uit de kleuren Glowing Black en Glowing Blue.

Bij de Oppo A96 zien we een 6,59 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Er is een dual-camera met 50MP hoofdlens en 2MP dieptelens.Het werkgeheugen komt uit op 8GB terwijl er eveneens 128GB opslagruimte is. Dit kan uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Voor de Oppo A76 betaal je 229 euro, voor de A96 betaal je 279 euro. Bestellen kan bij Coolblue, Mobiel en Belsimpel.

