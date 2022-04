Angry Birds maakt comeback in originele Rovio Classics game

Enkele jaren geleden waren Angry Birds niet uit het straatbeeld weg te denken. Menig smartphonegebruiker bracht uren door met de vliegende boze vogels en de groene varkens. Nu is de game terug, waarbij Angry Birds in originele staat terugkomt, maar dan verbetert.

Angry Birds is terug

Rovio scoorde jaren geleden met Angry Birds. De boze vogels die je met een katapult weg kon schieten waren er in verschillende kleuren en maten, en hadden elk hun eigen tactiek. Zo kon de zwarte vogel ontploffen, terwijl de gele extra snel ging en de blauwe zich in drieën kon splitsen. De ontwikkelaar heeft in de tijd die volgde verschillende versies van het spel uitgebracht, zoals Rio, versie ‘2’, Epic en Seasons. Velen waren verslaafd aan het spel, ondergetekende idem dito. Nu is er goed nieuws voor de fans.

De originele versie van Angry Birds, is opnieuw uitgebracht door Rovio, onder de naam Rovio Classics: Angry Birds. Het is een remake van de in 2012 uitgebrachte versie, maar dan opnieuw van de grond af opnieuw opgebouwd. Er zijn meer dan 390 levels en de kunst is om alle levels op drie sterren te krijgen.

Fijn aan de nieuwe versie van Angry Birds is dat deze volledig vrij is van reclame. Daarnaast zijn er geen in-app aankopen. Je betaalt enkel 0,99 euro voor de game zelf, en kunt deze delen met de rest in de Gezinsbibliotheek. Bij het starten van het spel komt de nostalgie weer naar boven met het bekende deuntje en de bekende interface. Je kunt Angry Birds downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.