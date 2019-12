Angry Birds viert 10e verjaardag: dit is er allemaal gebeurd

Angry Birds viert haar tiende verjaardag. In december 2009 kwam het eerste spel uit van de makers, en dit was een regelrecht succes. Maar in de afgelopen tien jaar hebben de (boze) vogels niet stilgezeten. De maker blikt terug op tien jaar Angry Birds.

Angry Birds 10 jaar

In 2009 werd het spel Angry Birds uitgebracht en deze maand worden tien kaarsjes uitgeblazen, want wat hebben de vogels een groot succes op hun naam staan. Hoewel de echte hype wel over is, zijn de vogels nog zeker niet dood. Na het succes van het spel verschenen in 2010 de pluchen knuffels, in verschillende groottes. (Ik zal niet verklappen dat de grootste vogel, hier in de kamer staat). In 2011 verscheen de eerste film, samen met een nieuwe game; Angry Birds Rio.

Met meer dan 3000 levels werd in 2012 de game Angry Birds Friends uitgebracht, dat gespeeld kon worden via Facebook, uiteraard samen met je vrienden. De makers zagen nog meer kansen om Angry Birds onder de aandacht te brengen. Met ToonsTV verscheen de eerste geanimeerde serie van het spel. In het jaar 2014 werd Angry Birds Epic uitgebracht, terwijl weer een jaar later Angry Birds 2 als spel verscheen. Dat was ook een groot succes; in nog geen twee weken tijd stond de teller op 30 miljoen downloads. In 2016 werd de Angry Birds Movie uitgebracht op het witte doek, een film geïnspireerd op de mobiele game.

Hoewel niet op alle gebeurtenissen teruggeblikt werd, heeft ontwikkelaar Rovio nog veel meer successen geboekt met het spel. Denk bijvoorbeeld aan Angry Birds Star Wars en het toffe Angry Birds Seasons. Los van het wegschieten van vogels verscheen ook een alternatief voor Candy Crush onder de naam Angry Birds Blast. Stuk voor stuk zijn de games duizenden, zo niet miljoenen, keren gedownload. Ik was in het begin echt verslaafd aan het vogelspel, maar met het zien van de terugblik krijg ik weer zin om de game te downloaden. Speel jij nog Angry Birds op je smartphone?