Asus ZenFone 9 in compact jasje uitgelekt: aankondiging op 28 juli

Asus heeft nieuws over haar nieuwste smartphone; de ZenFone 9. De aankondiging van dit toestel staat gepland op 28 juli. In afwachting van het nieuwe toestel, is de smartphone alvast opgedoken. We zien een compact toestel met high-end specs.

Asus ZenFone 9 uitgelekt

Er is nieuws over de nieuwe high-end smartphone van Asus. De fabrikant die niet heel veel toestellen in haar portfolio heeft, komt op 28 juli met de (online) aankondiging van de nieuwe Asus ZenFone 9. Asus heeft deze datum bevestigd en spreekt hierbij over een compact formaat met grootse mogelijkheden. Wat ons betreft een segment die veel meer fabrikanten zouden moeten aanspreken. Waar enkele jaren geleden Sony nog compacte smartphones uitbrengt, is er nu geen enkele fabrikant die high-end compacte smartphones uitbrengt.

Asus geeft de bevestiging dat de ZenFone 9 uitgerust wordt met een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met een splinternieuwe user interface die over Android komt te liggen. Dankzij nieuwe geruchten komen we ook nog wat meer te weten over de smartphone. Daarin wordt gesproken over een 5,9 inch scherm voor het toestel, waarbij er aan de achterkant twee grote cameralenzen zien, waarvan de hoofdcamera een 50MP lens zal zijn met optische beeldstabilisatie.

Op 28 juli zullen we alle details te horen krijgen over het nieuwe toestel van Asus. Natuurlijk lees je er dan ook alles over bij DroidApp.