Motorola Edge 20 (Pro) en Galaxy Z Flip 3 krijgen november-update

In de eerste week van november bracht Google haar nieuwste security-patch uit. Deze is door verschillende fabrikanten klaargestoomd voor de verschillende toestellen. De november-patch staat nu klaar voor de Galaxy Z Flip 3 en de Motorola Edge 20-serie.

Updates voor Moto en Galaxy

Voor degenen met een Motorola Edge 20 wordt een nieuwe update aangereikt. De twee smartphones worden in Nederland bijgewerkt met een nieuwe update, zo laat Richard ons weten. De Motorola Edge 20 Pro zal binnen afzienbare tijd deze update ook aangeboden krijgen. Het lijkt erop dat alleen beveiligingsupdate november 2021 doorgevoerd is, en er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd zijn.

Een andere telefoon waarvoor ook de november-patch klaarstaat, is de Samsung Galaxy Z Flip 3, zo laat Fijke aan DroidApp weten. In de changelog staat dat verder geen nieuwe functies doorgevoerd zijn. Dit betekent dat deze update alleen de nieuwe beveiligingsupdate brengt voor het toestel. De update voor het toestel heeft een grootte van 221,23MB.

Wanneer voor jouw toestel een update beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

