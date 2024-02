Updates voor Galaxy A33, Motorola Edge 20 en Asus Zenfone 8

Drie smartphones worden door de merken bijgewerkt met een nieuwe update. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A33, de Motorola Edge 20 en de Asus Zenfone 8. Voor de drie smartphones staat elk een ander soort update klaar.

Updates bij Samsung, Motorola en Asus

We zien een aantal nieuwe updates binnenkomen op verschillende smartphones. Allereerst meldt Wim zich met een update voor de Samsung Galaxy A33. Dat toestel wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate januari 2024, waarmee het toestel ook de eigen Samsung-patches krijgt.

Maar er zijn meer updates. Richard meldt ons een update voor de Motorola Edge 20. Deze telefoon krijgt de nieuwste security-patch; beveiligingsupdate februari. Deze update pakt tientallen kwetsbaarheden aan in Android. Tot slot is er nog een update voor de Asus Zenfone 8, waarvan we een tip krijgen in de mailbox. Het is beveiligingsupdate november. Hiermee loopt Asus enigszins achter, maar is het goed om te zien dat het drie jaar oude toestel nog een security-patch aangeboden krijgt. Asus belooft ook verbeteringen in de optimalisatie van de systeemstabiliteit.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

