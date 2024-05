Samsung Galaxy S24-serie, Motorola Edge 20 en Nokia G60 krijgen mei-update

Voor een hele rits toestellen is het tijd voor een nieuwe update. Zo worden bij Motorola en Nokia toestellen bijgewerkt met de beveiligingsupdate van mei, maar de nieuwe update staat ook klaar voor de Galaxy S24-serie van Samsung.

Beveiligingsupdate van mei voor S24, 20 en G60

Vijf smartphones worden door fabrikanten bijgewerkt naar een nieuwe security-patch. Beveiligingsupdate mei 2024 werd eerder deze week officieel vrijgegeven, en verschillende fabrikanten zijn nu begonnen met het verspreiden van de update naar de diverse toestellen. Motorola rolt de update inmiddels uit voor de Motorola Edge 20, zo meldt Richard ons, en Nokia heeft ook de update-draai weer gevonden, en verspreidt de update voor de Nokia G60, zo laat Danny weten.

Bij Samsung zien we de update ook binnenrollen, zo horen we van Edwin en Theo. De toestellen uit de Samsung Galaxy S24-serie krijgen alle drie de update. Het zijn de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Samen met de patches van Google zijn er ook de patches van Samsung. Verder zien we geen grote veranderingen met de update. In ieder geval is met deze update de telefoon weer helemaal bij de tijd.

