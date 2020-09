Motorola presenteert nieuwe vouwbare smartphone: Razr 5G

Motorola heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Motorola Razr. Eerder dit jaar verscheen de eerste smartphone met deze naam, nu is het tijd voor de Motorola Razr 5G.

Motorola Razr 5G

In maart van dit jaar kwam Motorola met de nieuwe Razr naar Nederland. Inmiddels is het alweer tijd voor een opvolger, zo bedacht de fabrikant. We maken kennis met de Motorola Razr 5G, welke op verschillende vlakken een verbetering is, zo stelt Motorola.

Het meest opvallend is het verbeterde Quick View-display. Deze beschikt nu over een navigatiebalk en laat je zelfs wanneer het toestel is gesloten berichten vesturen, videogesprekken voeren en favoriete apps bedienen. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en ook het scharnier van de Motorola Razr 5G is verbeterd. Opengeklapt verschijnt er een 6,2 inch Flex View Display. De Razr 5G is voorzien van een Snapdragon 765G processor, inclusief ondersteuning voor 5G.

Quick View Display

Motorola zegt het volgende over het Quick View Display;

“Dankzij de verbeterde gebarennavigatie zijn je favoriete functies toegankelijker dan ooit. De Quick View-display heeft nu een navigatiebalk aan de onderkant die de bewegingen van Android 10 nabootst, zodat je het startscherm kunt openen met slechts een veegbeweging. Je kunt ook naar rechts vegen vanaf het startscherm om snel toegang te krijgen tot de camera, of naar links vegen om toegang te krijgen tot het nieuwe appoverzicht. Veeg opnieuw naar links om snelkoppelingen te openen om je favoriete contacten te bellen of te sms’en.”

Als we kijken naar de specificaties van de Motorola Razr 5G, biedt het toestel 8GB RAM, 256GB niet uitbreidbare opslagruimte en Android 10. Verder biedt de smartphone de My UX interface waarmee je nog meer kunt personaliseren. Ook is er een 2800 mAh accu die met 15W opgeladen kan worden. De camera is een 48MP Quad-Pixel camera welke beelden aflevert in 12 megapixel. De front-camera telt 20 megapixel.

We kunnen de Motorola Razr 5G ook in Nederland verwachten. Begin oktober komt het toestel uit voor een prijs van 1499,99 euro.