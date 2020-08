‘Motorola komt 9 september met nieuwe Razr 2’

Motorola zou voor in september een nieuwe aankondiging gepland hebben staan. De smartphonefabrikant zou hier mogelijk de Motorola Razr 2 aan willen kondigen. Er is nu wat meer informatie over.

Motorola Razr 2 onderweg

Naar verluidt is de Motorola Razr 2 onderweg. De fabrikant heeft voor 9 september een aankondiging gepland staan, die het inluidt met de slogan “Getting ready to flip the smartphone experience once again”. Hierdoor is het vermoeden dat het gaat om de tweede generatie van de Razr.

Volgens geruchten krijgt de nieuwe smartphone een Snapdragon 765 processor mee, samen met 8GB aan werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 2845 mAh accu en een 48 megapixel camera. De front-camera zou 20 megapixel tellen. Vorig jaar november verscheen de huidige editie, maar die kwam pas in maart naar Nederland.