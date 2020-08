Moto G9 Play aangekondigd en direct te koop: betaalbaar en prima uitgerust

Het portfolio van Motorola wordt de laatste tijd flink uitgebreid. Nu is het wederom tijd voor een nieuw toestel, de Moto G9 Play. Deze smartphone is ook gelijk vanaf nu verkrijgbaar.

Moto G9 Play is er!

Motorola presenteert de laatste tijd wel heel veel toestellen. Nu is er een begin gemaakt met de nieuwe Moto G9-serie, waarbij we als eerst de Moto G9 Play zien. Opvallend, in India wordt ditzelfde toestel uitgebracht onder de naam Moto G9.

De Moto G9 Play is uitgerust met een 6,5 inch HD+ beeldscherm en een beeldverhouding van 20:9. Er is een notch waarin de 8MP front-camera is verwerkt. De camera aan de achterkant is een triple-camera met 48MP hoofdlens, 2MP dieptelens en 2MP macro-lens. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 662 processor, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

Interessant is de flinke accu die Motorola in het toestel heeft gestopt; 5000 mAh is de capaciteit. Daarbij kun je het toestel met 20W weer van stroom voorzien via de USB-C poort. Ook is er een 3,5 millimeter aansluiting op het toestel te vinden, net als NFC.

Motorola levert de Moto G9 Play met Android 10 met de eigen My UX skin, welke je meer opties geeft voor het personaliseren van de interface.

Kopen

Je kunt de Moto G9 Play kopen vanaf nu. De prijs komt uit op 169 euro. Hij is als eerst te koop in de kleur Forest Green, waarna begin september de kleur Sapphire Blue uitgebracht zal worden. De telefoon is te koop bij Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel.