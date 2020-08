Google rolt ARCore-ondersteuning uit naar 28 toestellen: o.a. Oppo’s, Moto en Xiaomi

Met ARCore kun je gebruik maken van augmented reality waarbij je bijvoorbeeld kennis kunt maken met wilde dieren in je woonkamer. ARCore wordt nu uitgebreid naar 28 nieuwe toestellen.

ARCore voor 28 toestellen erbij

Het is alweer een tijd geleden dat Google nieuwe toestellen toevoegde aan de lijst om ondersteuning te bieden voor ARCore. Nu is het tijd om 28 toestellen geschikt te maken voor ARCore. Je hoeft hiervoor niet veel te doen, de ondersteuning wordt automatisch doorgevoerd.

Met ARCore kun je gebruik maken van augmented reality. Leuk is bijvoorbeeld om dieren tot leven te laten komen in je woonkamer, of juist in je achtertuin. Dit kan variëren van huisdieren, dino’s tot wilde dieren. Daarnaast zijn er nog verschillende apps die gebruik maken van deze functionaliteit. Zo kun je meubels van IKEA virtueel in je woonkamer plaatsen.

Toegevoegd

De 28 toestellen die zijn toegevoegd aan deze lijst zijn de volgende devices;

Fujitsu F-51A

Google Pixel 4a

LG Q92

LG style3

LG Stylo 6

LG VELVET 5G

Motorola moto g⁸ power lite

Motorola moto g pro

Oppo A52

Oppo A72

Oppo A92

Oppo A92s

Oppo Reno3 A

realme X50 Pro

realme X50t 5G

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Sharp AQUOS R5G

Vivo iQOO 3 4G

Vivo X50

Vivo X50 Pro

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Redmi K30 Pro

Moto G Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 300,00 euro

Oppo A72 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 248,00 euro

Xiaomi Mi Note 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 395,00 euro