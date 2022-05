Motorola Edge 20, 20 Lite en Galaxy Tab S8-serie krijgen mei-update

Een nieuwe beveiligingsupdate wordt uitgerold bij Samsung en Motorola. De nieuwste security-patch is beschikbaar bij de Galaxy Tab S8-serie en twee modellen uit de Motorola Edge 20-serie.

Mei-patch voor Samsung en Motorola

In de afgelopen weken zijn voor verschillende smartphones al updates verschenen, waarin de nieuwste beveiligingsupdate werd meegeleverd; beveiligingsupdate mei 2022. De nieuwe update is nu beschikbaar voor in totaal vijf toestellen van zowel Motorola als van Samsung. Allereerst Samsung; daar is de update beschikbaar voor de drie tablets uit de Tab S8-serie; de Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra. Overigens was deze beveiligingsupdate eerder al uitgerold voor de drie modellen, maar is dit een verbeterde update bovenop de eerder verschenen update. Toegevoegd zijn de stabiliteitsverbeteringen en enkele app-updates die meegenomen worden met de update.

Motorola Edge 20 (Lite)

Voor de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Lite is de update eveneens beschikbaar, zo laat Richard weten aan DroidApp. De update van circa 62,5MB groot brengt alleen de nieuwe beveiligingsupdate en lijkt verder geen veranderingen te brengen. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 274,00 euro