Motorola komt 8 september met nieuwe Edge-toestellen

Op 8 september zal Motorola nieuwe smartphones aankondigen. De teaser die de fabrikant heeft gedeeld, onthult gelijk dat het hier gaat om een nieuwe Edge-smartphone, maar waarschijnlijk krijgen we er meer dan één te zien. Wat staat ons te wachten?

Motorola aankondiging op 8 september

In de afgelopen weken hebben we al meerdere nieuwe smartphones voorbij zien komen van Motorola. Echter, die toestellen waren bedoeld voor de Chinese markt. Het lijkt erop dat we ook in andere regio’s, zoals in Europa, nieuwe toestellen gaan zien. Motorola heeft namelijk een teaser gedeeld waarbij het hint op een aankondiging op 8 september. Hierbij plaatst het merk de tekst “Find yourself closer to the edge”. Een duidelijke verwijzing naar de Edge-serie.

De kans lijkt groot dat Motorola hier de eerder aangekondigde Moto X30 Pro en Moto S30 Pro omdoopt tot een Edge-serie smartphone voor de internationale markten. In de teaser zien we echter een placeholder waarbij het doet vermoeden dat we drie smartphones van Motorola te zien krijgen. De X30 Pro krijgt een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met een 144Hz scherm, 200 megapixel hoofdcamera en een accu van 4610 mAh die met 125W opgeladen kan worden. Bij de S30 Pro zien we een Snapdragon 888+ chipset, samen met een 50MP hoofdcamera en een 4400 mAh accu die je met 68W kunt opladen.

Op 8 september krijgen we vermoedelijk alle details te horen van Motorola.