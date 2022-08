Motorola Edge 30 Neo onderweg; komt in deze kleuren

Op 8 september kunnen we een nieuwe aankondiging verwachten van Motorola. De geruchtenmolen draait op volle toeren en nu komt er nieuws binnen over de Motorola Edge 30 Neo. Wat valt er te melden over dit nieuwe toestel?

Motorola Edge 30 Neo

Een nieuw model van Motorola meldt zich in het geruchtencircuit. Volgens Evan Blass zou de naam ‘Neo’ gebruikt worden in plaats van de naam Motorola Edge 30 Lite. Dankzij een nieuw lek krijgen we te zien hoe de nieuwe smartphone van het merk eruit zal komen te zien. Volgens de bron komt de smartphone op de markt in de kleuren Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam en Ice Palace.

Qua specificaties verwachten we een 6,28 inch pOLED-scherm met 120Hz en een Full-HD+ resolutie. Verder wordt de telefoon geleverd met een Snapdragon 695 chipset, 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte dat uitkomt op 256GB. Aan de achterzijde zal de telefoon uitgerust zijn met een 64 megapixel camera met OIS, samen met een 13 megapixel groothoeklens. Motorola geeft de telefoon ook een 4020 mAh accu met 30W opladen. We horen hier waarschijnlijk meer over op 8 september, wanneer Motorola een aankondiging heeft.