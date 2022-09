Motorola Edge 30 Ultra en Fusion lekken uit in video’s en met specs

Nieuws is er over de nieuwe Motorola smartphone. Het is de Motorola Edge 30 Ultra die we waarschijnlijk deze week officieel gaan zien. Op internet zijn foto’s verschenen, net als de specificaties van de nieuwe smartphone. Daarnaast is er nieuws over de Fusion.

Motorola Edge 30 Ultra in beeld

Op 8 september heeft Motorola een aankondiging gepland staan, waar we naar verwachting drie nieuwe smartphones gaan zien van het merk. Met dank aan de eerder verschenen teaser lijkt het erop dat er drie modellen op de planning staan. Vermoedelijk zien we hier ook de Motorola Edge 30 Ultra, en die smartphone is nu in het nieuws verschenen. Zowel als in beeld, als met de specificaties. De informatie komt van Evan Blass, een betrouwbare bron die vaker juiste informatie deelt over nieuwe toestellen.

De Motorola Edge 30 Ultra komt met de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm. Aan de voorkant wordt een 6,7 inch 144Hz pOLED beeldscherm verwacht en achterop een 200 megapixel camera voor het maken van foto’s. Het bestaan van deze lens bij Motorola werd eerder al uit de doeken gedaan. Naast deze lens, zullen ook nog twee andere camera’s geplaatst worden. Vermoedelijk is de Edge 30 Ultra een Europese variant op de eerder voor China al aangekondigde Moto X30 Pro.

Nieuws is er ook over de batterij. Deze kan net als de OnePlus 10T met een flinke kracht van 150W opgeladen worden. Volgens Motorola kan een gemiddelde gebruiker hiermee de telefoon met 7 minuten laden weer een dag gebruiken.

Motorola Edge 30 Fusion

In een andere video van Evan Blass komt de Motorola Edge 30 Fusion voorbij. Dat toestel wordt eveneens met een pOLED-scherm uitgerust. We zien net als bij de Ultra Dolby Atmos-speakers. Verder laat de video zien dat er 68W snelladen aanwezig is, moet het toestel heel dun zijn en krijgt de camera zeer accurate autofocus.

Alle details over deze nieuwe Motorola’s wordt door het merk op 8 september uit de doeken gedaan. Natuurlijk lees je hier dan alles over op DroidApp.