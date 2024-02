‘Xiaomi Watch 2 met Wear OS krijgt lage prijs’

Een doorgaans goed betrouwbare bron heeft informatie over de Xiaomi Watch 2. De nieuwe Wear OS smartwatch van het bedrijf moet voor een interessante prijs over de toonbank gaan, zo is de verwachting.

Xiaomi Watch 2

De Xiaomi Watch 2 is nog niet officieel aangekondigd, maar we krijgen al het nodige aan nieuws binnen. De smartwatch is zelfs al bij verschillende internationale retailers te pre-orderen. Hierbij komen we te weten dat het horloge een lage prijs zal krijgen van rond de 200-220 euro. Het horloge krijgt een 46 millimeter brede aluminium kast in het zwart of zilver, met een bijpassende gekleurde armband.

De Xiaomi Watch 2 deelt veel van zijn basisfuncties met het Pro-model, inclusief een 1,43-inch AMOLED-display met 466 x 466 pixels en een Always-On-modus. Onder de motorkap huist een Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 quad-core SoC, vervaardigd op een 4-nanometer schaal, wat zorgt voor langere batterijduur, met een gespecificeerde maximale looptijd tot 65 uur.

De smartwatch zou waterdicht zijn tot 5 ATM, hoewel wordt geadviseerd om het niet te dragen tijdens het zwemmen. Het wordt opgeladen via pinnen op de grond en bevat een scala aan sensoren voor fitness- en trackingfuncties, waaronder ruim 150 sportmodi, slaapmonitoring, snelheidsmeting en zuurstofverzadiging in het bloed.

Met een variant van Google Wear OS op Android aan boord, beschikt de Xiaomi Watch 2 over Google-apps zoals Google Wallet, Google Maps en de Play Store voor extra apps. De verbinding met smartphones gebeurt via Bluetooth 5.2, aangezien er geen LTE-compatibele versie lijkt te zijn van de nieuwe, budgetvriendelijke smartwatch, wat gereserveerd blijft voor de Pro-varianten. Functies omvatten ook ondersteuning voor WiFi, NFC, GPS en GNSS.

Hoewel visueel vergelijkbaar met de Pro-versie, heeft de nieuwe “normale” Xiaomi Watch 2 een eenvoudiger ontwerp door het ontbreken van een draaiwiel. De release van de Xiaomi Watch 2 wordt de komende weken verwacht in Europa, terwijl pre-orders al beschikbaar zijn bij geselecteerde retailers.