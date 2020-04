Xiaomi en updates uitrollen… het is een combinatie die niet lekker gaat. Voor de derde keer is de update naar Android 10 teruggefloten door Xiaomi. Het gaat wederom om de update voor de Xiaomi Mi A3.

Android 10 voor Mi A3 weer teruggetrokken

Voor de derde keer is de update naar Android 10 voor de Xiaomi Mi A3 teruggetrokken. De Chinese fabrikant had de update voor het Android One-toestel juist weer hervat, omdat deze eerder al weer ingetrokken werd vanwege bugs en fouten, iets wat overigens met regelmaat gebeurt bij Xiaomi-toestellen. Het lijkt voor het team ontwikkelaars erg lastig om voor de Mi A3 bugvrije updates uit te brengen. Met de laatst vrijgegeven update melden gebruikers veel problemen.

De eerste ‘roll-out’ begon eind februari, de tweede uitrol begon midden maart en inmiddels is enkele dagen geleden de update opnieuw uitgerold, maar ook weer ingetrokken. Het gaat om de update naar Android 10 met de beveiligingsupdate van april 2020. De bugs die nu zijn gevonden zijn onder andere problemen met de prestaties, lags in de interface, bugs in de camera, problemen met de vingerafdrukscanner, random reboots en flinke drains in de batterij.

Het is niet bekend wanneer een stabiele Android 10-update verschijnt voor het toestel. Drie keer is scheepsrecht gaat in ieder geval niet op voor het updatebeleid van Xiaomi.