Xiaomi introduceert Mi 10i en is concurrent voor OnePlus Nord

Xiaomi heeft het doek van een nieuwe smartphone gehaald. De nieuwe Xiaomi Mi 10i moet een regelrechte concurrent zijn voor de eerder uitgebrachte OnePlus Nord.

Xiaomi Mi 10i aangekondigd

Met grote regelmaat verschijnen er nieuwe smartphones van het Chinese Xiaomi. De fabrikant gebruikt daarbij ook met regelmaat andere namen voor dezelfde modellen en ja hoor, ook nu is dat verwarrende gebeuren weer een feit. Het merk presenteert de Xiaomi Mi 10i, welke eigenlijk weer een rebranded Redmi Note 9 Pro 5G is, welke eerder voor sommige regio’s werd gepresenteerd.

De Xiaomi Mi 10i is voorzien van een 6,67 inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie, welke een 120Hz verversingssnelheid kan leveren. In de camera-opening is een 16 megapixel front-camera te vinden. Achterop heeft Xiaomi een quad-camera geplaatst, voorzien van 108 megapixel hoofdsensor, 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP lens voor de diepte en de macro.

Aan boord van de smartphone is 5G-ondersteuning te vinden, dankzij de aanwezigheid van de Snapdragon 750G chipset. Die wordt op zijn beurt weer bijgestaan door 6 of 8GB aan werkgeheugen en 64 of 128GB opslagruimte. Er is verder een 4820 mAh accu met 33W snelladen. De lijst wordt verder aangevuld met stereo-speakers, een aansluiting voor een headset (3,5 mm) en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Xiaomi Mi 10i kan dankzij de infraroodpoort ook dienen als afstandsbediening.

Vooralsnog is de Xiaomi Mi 10i alleen voor India aangekondigd. De prijs van het toestel start bij omgerekend zo’n 250 euro. Of het model ook naar ons land komt, dat is niet bekend.