Xiaomi komt 8 februari met aankondiging Mi 11: dit kunnen we verwachten

Xiaomi heeft groots nieuws. Duidelijk is dat we op 8 februari de aankondiging van de nieuwe Xiaomi Mi 11 gepland staat. We zullen het toestel ook in Nederland gaan zien!

Xiaomi Mi 11 komt 8 februari

Vandaag schreven we al over een nieuwe manier van je smartphone draadloos opladen. Xiaomi komt met Mi Air Charge waarbij je je telefoon niet meer op de ‘plaat’ hoeft te leggen, maar gewoon kunt gebruiken tijdens het draadloos opladen. Er is echter nog meer nieuws van Xiaomi.

Op 8 februari gaat het eindelijk gebeuren; de aankondiging van de nieuwe high-end smartphone van Xiaomi. De Mi 11 wordt in de middag op die dag aangekondigd. Dat betekent dat we weer een mooi product kunnen verwachten van de fabrikant. In het persbericht dat DroidApp heeft ontvangen wordt het volgende gezegd over de Xiaomi Mi 11:

“Met dit toestel is het maken van professionele cinematografische video’s niet langer alleen voor de professionals, maar kan je jouw eigen ‘Movie Magic’ creëren. En… het past allemaal gewoon in je broekzak.”

Als we de tekst in de mail letterlijk interpreteren, dan hoeven we die dag nog niet de Mi 11 Pro te verwachten. Volgens de geruchten zou er ook een Mi 11 Lite in de pijplijn zitten, maar ook die zullen we dan mogelijk later gaan zien. De focus zal op 8 februari op de Mi 11 zelf komen te liggen. Dankzij de aankondiging in China weten we al eigenlijk alle details.

De Xiaomi Mi 11 is voorzien van de nieuwste high-end chipset; de Snapdragon 888. Er is een 6,81 inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid en QHD+ resolutie. Daarbij is er minstens 8GB RAM met 128GB/256GB opslagruimte. Er zijn Harman Kardon stereo-speakers, Bluetooth 5.2 en een triple-camera met 108MP hoofdlens. De 4600 mAh accu kan met 55W snel opgeladen worden. In China wordt er geen oplader meegeleverd.