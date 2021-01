Foto: nu ook Xiaomi Mi 11 Lite opgedoken: dit zijn de uitgelekte specificaties

Xiaomi heeft al de Mi 11 aangekondigd, en lijkt ook met de Pro te komen. Nu gaan er andere berichten rond en wel over de Xiaomi Mi 11 Lite. De smartphonefabrikant komt met het toestel in het nieuws, waarbij we gelijk wat details te horen krijgen.

Xiaomi Mi 11 Lite

De Xiaomi Mi 11 is eerder al aangekondigd, hoewel details over een Europese release nog uitgebleven zijn. Donderdag schreven we al over het bestaan van de Xiaomi Mi 11 Pro, die door de fabrikant duidelijk op de foto gezet is. Dit toestel krijgt een duidelijk andere cameramodule dan het reguliere model.

In het geruchtencircuit is er nu ook nieuws over een andere smartphone die we binnenkort op het toneel terug zullen gaan zien. Het gaat om de Xiaomi Mi 11 Lite. De informatie is afkomstig van een Vietnamese YouTuber die gelijk ook een foto deelt van de nieuwe telefoon. Dankzij hem komen we gelijk wat specificaties van de telefoon te weten.

De Xiaomi Mi 11 Lite krijgt een Snapdragon 732G processor mee, samen met 6GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 128GB. De schermgrootte is nog niet bekend, wel duidelijk is dat er een plat IPS-LCD scherm is met Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De Mi 11 Lite krijgt een triple-camera met 64MP hoofdlens, 8MP groothoek en 5MP diepte/macrolens. De smartphonefabrikant zou het toestel in maart willen presenteren. De prijs moet uitkomen op omgerekend zo’n kleine 300 euro.