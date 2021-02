Xiaomi Mi 11 aankondiging: volg hier de livestream

Vandaag gaat het gebeuren; Xiaomi presenteert vandaag haar nieuwste high-end smartphone; de Mi 11. Je kunt de livestream van het event volgen.

Xiaomi Mi 11 livestream

In december presenteerde Xiaomi de Mi 11 al voor thuisland China, en nu is de rest van de wereld aan de beurt. Duidelijk is al wel dat het toestel ook in Nederland uitgebracht zal gaan worden. Door de Mi 11 aankondiging in China, weten we al een hoop details. Zo zal de smartphone uitgerust zijn met een triple-camera met 108 megapixel lens, een 4600 mAh accu met razendsnel opladen en een Snapdragon 888 processor.

Wil je niks missen van de aankondiging, dan kun je de Mi 11 livestream hieronder bekijken. De aankondiging start om 13:00 uur Nederlandse tijd. Houd ook DroidApp in de gaten, want wij zullen uitgebreid verslag doen van het nieuws van Xiaomi.