Xiaomi Redmi Note 8 Pro krijgt update naar MIUI 12; Mi 10 Lite augustus-patch

Xiaomi rolt een nieuwe update uit voor de Redmi Note 8 Pro. Deze smartphone wordt bijgewerkt met de MIUI 12 update, net als de Xiaomi Mi 10 Lite.

MIUI 12 voor Redmi Note 8 Pro

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Redmi Note 8 Pro en Mi 10 Lite van Xiaomi. Marco maakt bij DroidApp melding van de update op zijn Redmi Note 8 Pro. Het is een flinke update van 794MB, waarbij MIUI 12 wordt uitgerold.

MIUI 12 is een flinke update. Hierbij worden diverse verbeteringen doorgevoerd. Hierbij gaat het om snelle en nieuwe animaties, een nieuwe Dark Mode 2.0, nieuwe lettertypes en meer designs voor het Always On Display. Er zijn ook nieuwe privacy-opties en nieuwe live wallpapers.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon.

Mi 10 Lite

Tot slot is deze update er ook voor de Xiaomi Mi 10 Lite. De vriendelijk geprijsde 5G-smartphone krijgt daarbij de beveiligingsupdate van augustus aangereikt, zo laat Folkert aan DroidApp weten. Hierbij wordt dus ook MIUI 12 meegeleverd.