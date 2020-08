Xiaomi brengt volgend jaar smartphone uit met front-camera achter scherm

We gaan een nieuwe innovatie tegemoet; de front-camera wordt niet meer in een notch of punch-hole geplaatst. Xiaomi gaat hem achter het scherm plaatsen.

Front-camera achter scherm

Xiaomi heeft bekend gemaakt dat het volgend jaar de massaproductie begint van een smartphone, waarbij de front-camera achter het scherm geplaatst is. Door de nieuwe pixelindeling van de derde generatie Under-Display-Camera moet de schermkwaliteit verbeterd worden. In de afgelopen tijd zijn al tal van testen geweest met deze techniek.

De fabrikant geeft aan dat de front-camera door de gaten in de subpixels kan kijken. Het gebied boven de front-camera moet dezelfde pixeldichtheid hebben als de rest van het scherm. Ook moet de kwaliteit van de selfie-cam gelijk zijn als die van de bekende front-camera’s.

Veel meer details krijgen we nog niet te weten. In een promo-video wordt wel het één en ander getoond. Opvallend is dat in de video bij 0:29 een lichte schaduw is te zien.