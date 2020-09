Xiaomi: deze maand nieuwe Mi 10 met 5G voor minder dan 300 euro

Xiaomi wil het middensegment nog extra wakker schudden met de introductie van een nieuwe Mi 10-smartphone. De fabrikant zal een 5G-toestel uitbrengen voor minder dan 300 euro.

Xiaomi met nieuw 5G-model

Het aanbod Xiaomi-smartphones is al flink. De Redmi Note 9-serie is hier een goed voorbeeld van. We waren eerder al erg enthousiast in onze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. Xiaomi heeft nu ander interessant nieuws naar buiten gebracht.

In de loop van september zal het merk een nieuw toestel toevoegen aan de Mi 10-serie. Dit moet een toestel worden met de nieuwe Snapdragon 7-serie chipset, ondersteuning voor het 5G-netwerk en een prijs van minder dan 300 euro. Veel meer details geeft Xiaomi niet over de verwachte aankondiging.

Op dit moment kun je de Xiaomi Mi 10 Lite kopen. De 4G versie is onder de 300 euro gedoken, voor ongeveer 320 euro heb je de 5G-versie. We zijn benieuwd wat Xiaomi in petto heeft voor ons. Daar horen we ongetwijfeld binnenkort meer over.