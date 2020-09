Poco X3 aankondiging voor Nederland op 7 september: dit weten we al

Poco is het dochtermerk van Xiaomi en daar is nu goed nieuws over te melden. De fabrikant komt met de aankondiging van de Poco X3 NFC. Deze smartphone zullen we dan ook in Nederland gaan zien.

Poco X3 op 7 september

Op 7 september staat een nieuwe aankondiging gepland van Xiaomi, of beter gezegd dochtermerk Poco. De fabrikant zal deze dag de Poco X3 NFC aankondigen, zo wordt duidelijk uit de teasende afbeelding die de fabrikant online heeft gezet. Gezien de Nederlandse pers deze uitnodiging heeft gekregen gaan we er eigenlijk wel vanuit dat de Poco X3 ook in Nederland zal verschijnen.

Het moet het derde toestel zijn van Poco dat officieel naar Nederland komt. Eerst zagen we de Pocophone F1 en dit jaar kwam daar de Poco F2 Pro bij. De Poco X3 zal in ieder geval beschikken over NFC, zo wordt duidelijk uit de naamgeving in de teaser. Daarnaast zijn we op Twitter gestuit op een camera-sample van de telefoon, waaruit duidelijk lijkt te worden dat het toestel een vingerafdrukscanner aan de zijkant krijgt. Onderstaande foto is al wel verschenen van het toestel, al is de pagina waar deze foto op stond, inmiddels verwijderd.

Verder gaan er verschillende geruchten rond over de Poco X3. Zo zou de smartphone voorzien worden van een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz of zelfs 144Hz. Een quad-camera met 64MP hoofdlens wordt ook verwacht, net als een Snapdragon 765 chipset, 33W fast charging en een 5160 mAh accu. Het lijkt er niet op dat er ook 5G-ondersteuning is. De Poco X3 zou ook de nieuwe MIUI 12 skin meekrijgen, maar welke prijs voor dit alles gaat gelden is nog gissen.

Alle details over de Poco X3 zullen we op 7 september te horen krijgen.