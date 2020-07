Poco M2 Pro aangekondigd: flinke accu, prima specs

Poco, het dochtermerk van Xiaomi heeft haar portfolio uitgebreid met meerdere nieuwe toestellen. Het is nu tijd voor de Poco M2 Pro.

Poco M2 Pro aangekondigd

Het begon met de Pocophone F1 en de directe opvolger, Poco F2 Pro, is inmiddels in Nederland verkrijgbaar. Nu wordt het portfolio uitgebreid met de Poco M2 Pro, een smartphone met eveneens prima specificaties en een goede prijs.

De Poco M2 Pro is uitgerust met een 6,67 inch LCD-scherm. Deze levert een Full-HD+ resolutie. Er is een punch-hole voor de 16MP front-camera. Aan de achterzijde is een quad-camera geplaatst. De smartphone wordt geleverd met een Snapdragon 720G processor, 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte.

Poco voorziet de M2 Pro verder van een 5000 mAh accu met een oplaadsnelheid van 33 watt. Vanuit de doos is het toestel uitgerust met Android 10, waarboven de MIUI 11 skin ligt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. De prijs begint bij omgerekend 165 euro. Onbekend is of een release in Nederland in de pijplijn zit.