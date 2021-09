Xiaomi Pad 5 wordt wereldwijd uitgebracht

Xiaomi heeft bij haar aankondiging bekend gemaakt dat het haar eigen tablet wereldwijd uitbrengt. Het is de Xiaomi Pad 5, voorzien van uitgebreide mogelijkheden.

Xiaomi Pad 5 breed aangekondigd

Tijdens de aankondiging van Xiaomi zagen we de nieuwe Xiaomi 11T en 11T Pro. De fabrikant heeft ook nieuws over de eerder aangekondigde Xiaomi Pad 5. Deze tablet werd eerder al voor thuisland China gepresenteerd, maar informatie over een wereldwijde release bleef uit. Tot vandaag. We komen nu te weten dat Xiaomi het apparaat wereldwijd uitbrengt.

Xiaomi brengt de Pad 5 Pro niet uit in landen buiten China, we moeten het dus doen met de Pad 5. Deze tablet is voorzien van een 11,0 inch beeldscherm, welke een 120Hz verversingssnelheid levert, samen met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. Als we kijken naar de specificaties zien we een Snapdragon 860 chipset, 13MP camera achterop en 8MP front-camera. De tablet krijgt 6GB RAM-geheugen en 128/256GB interne opslagruimte.

Er zijn vier speakers te vinden, samen met ondersteuning De Xiaomi Pad 5 heeft een 8720 mAh accu welke met 33W snel opgeladen kan worden. Echter kiest Xiaomi er vreemd genoeg voor om de tablet in Europa met een 22,5W oplader te leveren. Helaas is er door Xiaomi Nederland niets bekend gemaakt over of de tablet ook naar Nederland en België komt. Voor nu lijkt dat niet het geval. De prijs in Europa komt op 349 euro (6GB + 128GB te liggen en 399 euro voor de variant met 6GB met 256GB.