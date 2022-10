Xiaomi brengt 12T en 12T Pro uit in Nederland: met cadeaus

Xiaomi heeft de nieuwe high-end smartphones in de 12T-serie uitgebracht in Nederland. De fabrikant kondigde de toestellen anderhalve week geleden aan in München. Bij de 12T-serie ligt de focus op een uitgebreide camera en snel opladen.

Xiaomi 12T in Nederland

De Xiaomi 12T-serie is vanaf nu te koop in Nederland. Anderhalve week geleden was DroidApp aanwezig bij de Xiaomi 12T aankondiging in München. Daar toonde het merk ook nog andere producten zoals de Redmi Pad tablet en nieuwe earbuds. Kies je voor de Xiaomi 12T Pro, dan krijg je de Redmi Pad cadeau, ga je voor de 12T, dan krijg je een set earbuds. De smartphones bieden alle nodige zaken die je nodig hebt. Bijvoorbeeld een 5000 mAh batterij, die je met een kracht van 120W snel kunt opladen. Het volledig opladen neemt hiermee slechts 19 minuten in beslag.

Xiaomi heeft de telefoons allebei voorzien van een 6,67 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De Pro wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, het reguliere model door de MediaTek Dimensity 8100 Ultra processor. Xiaomi voorziet de 12T van een 108 megapixel hoofdcamera, de Pro van een 200 megapixel hoofdlens. Beiden worden verder uitgerust met een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens.

Wil je de Xiaomi 12T of 12T Pro aanschaffen, dan kun je terecht bij Mobiel, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.

Xiaomi 12T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro