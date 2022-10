Xiaomi aankondiging op 4 oktober: volg de livestream

Vandaag is het zover. In het Duitse München heeft Xiaomi een groots evenement gepland staan met onder andere de aankondiging van de Xiaomi 12T en 12T Pro. Volg hier de livestream.

Xiaomi aankondiging livestream

Onder de noemer ‘Make Moments Mega’ heeft Xiaomi vandaag een grootste aankondiging in München. DroidApp is eveneens afgereisd naar de Duitse stad voor het event van Xiaomi. Vandaag gaan we officieel kennis maken met in ieder geval de Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro, zover is duidelijk. Daarnaast is het goed mogelijk dat er nog meer producten worden aangekondigd, zo gaan er berichten over verschillende accessoires en slimme apparaten.

De aankondiging van Xiaomi start om 14:00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets missen, dan kun je hieronder de livestream bekijken, en hou ook zeker DroidApp in de gaten!