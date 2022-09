Xiaomi 12T komt naar Europa: aankondiging op 4 oktober

Op 4 oktober houdt Xiaomi een nieuwe aankondiging. In de Duitse stad München komt het merk met de Xiaomi 12T serie.

Xiaomi 12T aankondiging op 4 oktober

Xiaomi komt met een nieuwe reeks high-end smartphones op de markt. Berichten over de Xiaomi 12T en de 12T Pro gaan al langere tijd rond in het geruchtencircuit. Hierbij zien we ook met regelmaat foto’s voorbij komen van de nieuwe smartphones. Nu heeft het merk zelf een teaser gedeeld.

Volgende week, op dinsdag 4 oktober, zal Xiaomi haar twee nieuwste smartphones presenteren in de Duitse stad München. Dit betekent dat de toestellen uitgebracht zullen worden in Europa, en daarmee is ook de verwachting dat we deze in Nederland terug gaan zien.

De teaser heeft het over ‘Make Moments Mega’. Vermoedelijk heeft dit te maken met de 200 megapixel camera die we op de 12T Pro terug gaan zien. De Motorola Edge 30 Ultra is van dezelfde Samsung camerasensor voorzien. Mogelijk krijgen we ook de nieuwe Redmi Pad te zien.

DroidApp zal je op 4 oktober op de hoogte houden van al het nieuws.